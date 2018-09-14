Война на Донбассе: 37 обстрелов, есть раненый

За минувшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечено, что противник 6 раз использовал тяжелое вооружение.

Обстрелы зафиксированы в районах Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Луганского, Троицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки,Березового, Старогнатовки, Гранитного, Чермаылка, Павлополя, Гнутового, Водяного, Лебединского и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а с миномета 120-го калибра – около Чермалык и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковское и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты – говорится в сообщении.

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