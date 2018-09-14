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Военные провокации: Климкин раскрыл стратегию России на Азове

РФ может прибегнуть к военным провокациям в Азовском море, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация может прибегнуть к военным провокациям в Азовском море в связи с блокированием захода судов в Керченский пролив, следующих в украинские порты.

Об этом дипломат сказал журналистам, пишет УНИАН.

– Я вижу не только угрозы, элементы блокировки имеющиеся и сегодня. Россия последовательно пытается играть тем, что по двустороннему соглашению у нас предусмотрен контроль. Этот контроль применяется таким образом, чтобы совсем испортить свободу судоходства в Азовском море, – заявил Климкин.

– Это используется для того, чтобы поднять ставки, и во-первых, политически, во-вторых, эмоционально, и в-третьих, создать давление в других вопросах, в том числе и в отношении оккупированного Крыма. То есть, это абсолютно сознательная просчитанная стратегия, – сказал Климкин.

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При этом он отметил, что Украина последовательно будет доказывать нарушение Россией Конвенции по морскому праву в международном арбитраже.

Также он сказал, что Украина усиливает военный компонент, чтобы “обезопасить себя против военных провокаций, а они могут быть”.

Напомним, Вооруженные силы Украины усилили группировку на Азовском направлении.

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