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ВВП, инфляция и оборона: Кабмин утвердил бюджет-2019

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что государственный бюджет на 2018 год будет выполнен и по доходам, и по расходам.

– Бюджет 2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам, – сообщил Гройсман в ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год на заседании правительства в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что в бюджете 2019 года будет сохранено финансирование программ, которые были начаты в 2018 году.

Кроме того, он отметил, что инфляция по итогам 2018 года составит 9,9%.

Государственный бюджет Украины на 2019 предусматривает инфляцию в 7,4%.

Также проект бюджета на 2019 предусматривает рост ВВП Украины на 3%.

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Еще Кабмин планирует в государственном бюджете на 2019 увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18% – до 209,5 млрд грн.

Как сообщалось, в 2019 году минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.

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