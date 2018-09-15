К Балуху не пустили адвоката

Адвокат Владимира Балуха прибыл в СИЗО Симферополя, но его не пустили к политзаключенному.

Адвокат Владимира Балуха утром 15 сентября приехал в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть своего подзащитного, но его к нему не впустили, сообщает Крымская правозащитная группа.

Дежурный СИЗО ответил адвокату, что его обращение будет рассматривать лично начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Крыму Сергей Бережной, когда прибудет в учреждение.

Адвокат дождался Бережного, но тот отказал ему во встрече с Балухом, сославшись на то, что сегодня выходной, и предложил прийти в понедельник.

Он также добавил, что лично видел Владимира Балуха и с ним, по его словам, все нормально.

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В 11.00 в СИЗО прибыл и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

По его словам, после разговора с Бережным адвокат в его присутствии звонил в УФСИН по Крыму и просил решить вопрос с посещением Владимира Балуха, но снова получил отказ.

После этого Климент сам позвонил на горячую линию УФСИН, но ему отказали в посещении СИЗО в жесткой форме, сославшись на выходной день.