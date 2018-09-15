До встречи в Ялте – Квасьневский завершил 15-ю встречу YES

Председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский завершил ежегодную конференцию Ялтинской европейской стратегии. Конференция проходила 13-15 сентября в Киеве.
Сегодня, 15 сентября, закончилась ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии.
Председатель наблюдательного совета YES и экс-президент Польши Александр Квасьневский выступил с заключительной речью:
– Мы провели замечательные два дня вместе. Этот год был особый, потому что мы решили обсудить более широкий спектр вопросов. Список участников был просто фантастический. И мы очень глубоко и широко обсудили вопрос будущего.
Он подытожил все, о чем шла речь эти три дня и выделил основные факторы будущего:
– Важнейшие факторы, которые будут играть решающую роль в будущем:
- Новые технологии. У нас будет новая волна технологической революции.
- Демографический фактор. В 50-м году будет уже не 7, а 12,5 млрд человечества. Миграционные потоки будут более масштабные. Миграция будет частью наших будней.
- Экономика. Волны популизма и экстремизма сегодня связаны с кризисами 2009 года. Неравенство. Безработица. Разочарование многих социальных групп.
- Политика. Кризис либеральной демократии.
Также, в конце разговора он сказал несколько слов об Украине и предстоящих выборах:
– Украина – волшебная страна. Сезон выборов здесь уже начался. И лучшим свидетельством сильной украинской демократии является то, что никто не знает, кто выиграет эти выборы.
В конце речи он выразил надежду на то, что в следующем году форум YES пройдет в Ялте.Читайте: Боно - специальный гость YES 2018 Импичмент будет или нет? Прогнозы для Трампа на YES Новые лидеры встретились с Александром Квасьневским на YES
Напомним, 13-15 сентября в Киеве проходила ежегодная конференция Ялтинская европейская стратегия.