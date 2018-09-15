PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Глобальный рейтинг качества жизни: на каком месте Украина/

Глобальный рейтинг качества жизни: на каком месте Украина

Украина заняла 88-е место в глобальном рейтинге индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН.

Київ

Глобальный рейтинг индекса человеческого развития составили аналитики Программы развития ООН (ПРООН).

Определяющими критериями для авторов индекса являются показатели продолжительности жизни, уровня образования и доходов, пишет DW.

Список возглавила Норвегия – индекс человеческого развития страны определен на уровне 0,953.

Читайте: Доверие, равенство и свобода! Формула успешной демократии в мире

На втором месте Швейцария (0,944), далее – Австралия (0,939) и Ирландия (0,938).

Замыкает пятерку Германия с индексом в 0,936.

Развитие Украины авторы индекса определили в 0,751. Это обеспечило ей 88-е место в списке из 189 стран.

Кстати, паспорт Украины поднялся в рейтинге мировых паспортов.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Літак
Самые пунктуальные авиакомпании Украины – рейтинг (ИНФОГРАФИКА)
Киевгорстрой признали одним из самых узнаваемых украинских брендов
Біометричний паспорт
Украина – в топ-25 рейтинга мировых паспортов
Фесенко: Порошенко остается одним из главных фаворитов, несмотря на высокий антирейтинг
Скарлет Йогансон
Forbes назвал самую дорогую актрису мира
Відень
Топ-5 самых комфортных городов для жизни
Електромобіль
10 самых популярных электрокаров в Украине
Фрукт дуріан
Не маршрутка в час пик и не скунс. Топ-5 самых отвратительных запахов в мире
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка