Глобальный рейтинг качества жизни: на каком месте Украина

Украина заняла 88-е место в глобальном рейтинге индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН.

Глобальный рейтинг индекса человеческого развития составили аналитики Программы развития ООН (ПРООН).

Определяющими критериями для авторов индекса являются показатели продолжительности жизни, уровня образования и доходов, пишет DW.

Список возглавила Норвегия – индекс человеческого развития страны определен на уровне 0,953.

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На втором месте Швейцария (0,944), далее – Австралия (0,939) и Ирландия (0,938).

Замыкает пятерку Германия с индексом в 0,936.

Развитие Украины авторы индекса определили в 0,751. Это обеспечило ей 88-е место в списке из 189 стран.

Кстати, паспорт Украины поднялся в рейтинге мировых паспортов.

Фото: Dreamstime