Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей

Леонид Кучма и Курт Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей, а также первоочередность выполнения составляющей документа, связанной с безопасностью.

Президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

В разговоре также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Дарка Олифер.

Участники беседы подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей документа, связанной с безопасностью.

– Только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир, – отметил Леонид Кучма.

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Кроме того, Леонид Кучма выразил благодарность американской стороне за всестороннюю поддержку Украины.

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