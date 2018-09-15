Меркель и Путин говорили о Сенцове – Лавров

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Мезеберге обсуждали судьбу незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Судьбу Олега Сенцова президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали на встрече в Мезеберге 18 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
– Мы неоднократно публично информировали общественность, в том числе о состоянии его (Сенцова. – Ред.) здоровья, он находится под постоянным контролем врачей.
Этот вопрос касается сугубо гуманитарной сферы, есть законодательные процедуры в Российской Федерации, которые в данном случае применимы…
Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом осведомлены. Об этом шла речь на недавней встрече в Мезеберге между президентом России и канцлером Германии, – заявил Лавров.
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Напомним, встреча Путина и Меркель состоялась 18 августа в загородной резиденции правительства Германии Мезеберг.
Фото: Omer Messinger/Getty Images