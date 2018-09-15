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Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций в октябре

НАК Нафтогаз Украины планирует в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн – $1 млрд.

НАК Нафтогаз Украины планирует в октябре 2018 года выпустить еврооблигации на $500 млн – $1 млрд, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

– Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре, – сказал он журналистам в кулуарах 15-го форума YES.

В то же время Коболев уточнил, что средства планируется привлечь для развития компании.

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Ранее стало известно, что в 2018 году Нафтогаз планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд.

В июле 2018 года НАК наняла юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть предоставлены до 1 июля 2020 года.

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