НАТО не отступит перед Россией – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России.

Об этом Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, пишет Голос Америки.

– Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога, – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд Наследие.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва «готова использовать военную силу против соседей:

– Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания “холодной войны”.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении: “Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах”.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: “Грузия станет членом НАТО”.

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К слову, во время встречи Петра Порошенко и Курта Волкера была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинских территорий.