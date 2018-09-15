Новые лидеры встретились с Александром Квасьневским на YES

Участники проекта Новые лидеры завтракали с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским во время 15-й Ялтинской конференции.
Новые лидеры пообщались с бывшим президентом Польши (1995-2005 гг) Александром Квасьневским об Украине, о том, какие нужно предпринимать шаги, чтобы улучшить ее будущее, а также об опыте Польши, который может быть полезным для нашего государства.
– Польша прошла путь, который Украине еще предстоит пройти, – говорит один из лидеров национального телевизионного проекта Новые лидеры Максим Бородин.
Александр Квасьневский сказал, что политик не должен сосредотачивать внимание на себе, а на том, зачем он пришел в политику, по словам Бородина, он согласился с таким утверждением.
Цель – изменить систему и страну.
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– Я ни разу не слышал, чтобы наши политики сказали, что они готовы дать шанс кому-то новому. Им проще договариваться со старой элитой, потому что понимают, что с новой они не договорятся.
Например, мои принципы не позволят мне вести какие-то кулуарные договоренности, – отмечает лидер.
А вот лидер Мария Терехова после разговора с Квасьневским отметила, что нужно строить систему, в которой люди не будут иметь возможности обманывать или наживаться незаконным путем.
Кроме того, по ее словам, нужно обязательно поменять систему контроля в сфере бизнеса.
Мария также отметила, что, послушав выступление президента-директора канала ICTV Александра Богутского, решила создать свою программу на радио, где будет разговаривать с разными предпринимателями и делится собственным опытом.
Напомним, с 13 по 15 сентября в Киеве проходит 15-я ежегодная встреча YES.