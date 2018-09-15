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Повышение зарплат военным. Порошенко ввел в действие решение СНБО

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно предложений к проекту бюджета на 2019 год в части обороны и нацбезопасности.

Порошенко підписує указ

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба АП.

Согласно документу, Кабмин должен предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год “увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее чем на 30% с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских – в сумме не менее 9 тыс. грн; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы – в сумме не менее 10 тыс. грн“.

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Также в проекте бюджета среди приоритетных направлений должно быть: разработка, производство и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Документ вступит в силу со дня его опубликования.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что с 2019 года зарплата военных увеличится минимум на 30%.

Фото: president.gov.ua

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