Россия должна установить мир в Украине – Курт Волкер

Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер выразил позицию своей страны в отношении войны на Донбассе и конфликта в Азовской акватории.

На 15-й Ялтинской европейской стратегии с пресс-конференцией выступил постоянный представитель США в НАТО и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

– Правительство Соединенных Штатов очень заинтересовано в том, чтобы в Украине был мир. Этот мир должна установить Россия, и мы будем этому способствовать.

Россия настаивает на том, чтобы мы вели переговоры с так называемыми “народными республиками”, хотя фактически ими управляет Россия. США, Франция и Украина целенаправленно работают вместе для того, чтобы решить этот вопрос, однако здесь не все зависит от нас.

Мы поддерживаем проведение законных демократических местных выборов в так называемых “народных республиках”. Это должно быть сделано путем объединения миротворческих сил ООН.

Убийство Александра Захарченко подчеркивает, что на Донбассе нужен мир. Пока там продолжается оккупация – будет очень опасно. Россия продолжает давить на Украину и продолжает горячую фазу конфликта. ОБСЕ документирует, что каждые три дня убивают украинского солдата.

Если вы сражаетесь за свою собственную территорию на своей территории – этого не примет правительство ни одной страны. Нам нужно сделать все, чтобы были внедрены Минские условия и вернуть Украине их территории.

Президент Барак Обама запрещал поставлять в Украину летальную оружие, однако новое руководство США это делает. Мы готовы проговорить с Украиной, какие проблемы у них существуют, и будем предоставлять финансирование для их решения. Это будет просто как нормальный бизнес для нас.

В Европе есть много голосов за то, чтобы снять санкции с России и нам трудно будет удерживать этот аргумент. Если Украина будет выполнять часть своих Минских соглашений, то сделать это будет легче, но мы работаем над тем, чтобы оставить санкции для России.

Азовская акватория