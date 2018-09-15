Немного потерпите. Вакарчук – о политической карьере

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приоткрыл занавес своего политического будущего.

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук ответил на вопросы британского журналиста Стива Сакура в рамках проведения 15-й Ялтинской европейской стратегии, которая проходит с 13-го по 15-е сентября в Киеве.

– Не ждите от меня никаких громких заявлений. Люди задают вопросы о моем политическом будущем. 27 лет эти политики занимаются политикой, но что мы видим? Что они только воруют. Их лозунг должен быть таким – Пусть музыканты поют, а мы будем продолжать воровать. Скажите, что мне в этой ситуации остается делать?

Вы можете выйти на улицу и спросить людей, видят ли они справедливость? Я говорю о настоящей справедливости обычных людей. Мы видим справедливость только через тонированные окна Мерседесов.

– Политика слишком грязная для тебя?

– Это ты так сказал. Я был на двух революциях. Я шел на Майдан, чтобы изменить правила. И что изменилось? Ничего! Нам нужны настоящие изменения! Все эти люди, которые сейчас управляют страной, они немало для нее сделали, но я не вижу того, что они могут провести реформы, настоящие реформы.

Ожидать ли меня в политике? Немного потерпите. Самое важное – это не просто говорить серьезные лозунги, а быть мудрыми и прагматичными. Мы хотим начать общаться с обычными людьми. Надо слушать, но не думаю, что политики это делают.

– Если бы вы имели власть, вы бы убедили Владимира Путина в том, что вы серьезный представитель национальных интересов, с которым Путин не сможет играть?

– Не надо ставить задачу убедить Путина. Надо убедить своих людей! Мы не должны переоценивать угрозы, но должны понимать, что ключ на все вопросы лежит в Украине. Надо сделать так, чтобы люди хотели жить в этой стране, чтобы хотели возвращаться сюда.

– Рок-звезды не всегда ведут примерный образ жизни. Готов ли ты, что вся твоя жизнь будет выставлена на показ?

– Это будет самый легкий вызов, если войти в эту игру. Если вы к этому не готовы – то нет смысла даже сидеть в этом кресле. Я готов. Я горжусь тем, что сделал, и даже ошибки – это мое достижение. И я готов о них говорить. Второй вопрос – информацию могут фабриковать, но это не главное. Если на кону стоит будущее твоей страны, а ты говоришь, что ты не готов – то это не патриотическая позиция.









Немного потерпите. Вакарчук – о политической карьере / 5 фотографий

– Когда вы нам скажете, готовы ли идти в президенты?

– Мне многое нравится в музыке и жизни, но больше всего – это держать в напряжении (улыбается – Авт.). Я не могу принимать такое решение, общаясь с журналистом.