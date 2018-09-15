Кандидат на президентское кресло в Украине Юлия Тимошенко ответила на актуальные вопросы британского журналиста Стивена Сакура.

Второй день Ялтинской европейской стратегии начался с зажигательного диалога кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, которая ответила на несколько актуальных вопросов от британского журналиста Стивена Сакура.

– Я видел много баннеров с вашей агитационной рекламой по Киеву. Из них вы говорите людям о реформах и о новом курсе страны. Но как ваша партия будет проводить реформы, когда вы были той самой стороной, которая была против реформ? Почему украинцы должны поверить, что вы изменились и стали серьезным реформатором? (Апплодисменты в зале – Авт.)

– А можно уточнить, против каких реформ мы голосовали? Наша команда голосовала за создание всех антикоррупционных органов, за НАБУ, за Национальное агентство предотвращения коррупции. Мы вошли в коалицию и сделали все, чтобы реформы состоялись. Скажите, что мы не поддержали? Может из зала кто-то скажет?

– Давайте поговорим об экономических реформах. В презентациях вы говорите о счастливой, независимой и процветающей Украине, но когда доходит до структурных экономических реформ, вы очень часто создаете препятствия для реформ. Вы обещаете людям уменьшение цен на газ. Но как вы будете это делать, если сотрудничаете с МВФ?

– Я верю в рынок. Если в Украине будет построен рынок природного газа и мы сможем увидеть формирование цены рыночным образом… Поднимите руки, у кого в стране цена на газ устанавливается постановлением правительства? Что же такое, нет рук? Очень жалко, а в Украине такой опыт есть! Моя стратегия – не устанавливать цены правительством на газ, свет, хлеб и т.д., а создать настоящие рынки.







Тимошенко рассказала, как снизит цены на газ, работая с МВФ / 4 фотографии

– Отрицательные отношение к вам со стороны граждан Украины такое же, как и к Петру Порошенко. В последующие месяцы, как вы будете относиться к этим настроениям?

– Скажите, а в какой демократической стране политики набирают 100% поддержки? По социологическим опросам, мою кандидатуру не будут поддерживать только 12% граждан. Поэтому я уверена, что стану президентом.