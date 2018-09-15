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В УПЦ КП отреагировали на отказ РПЦ молиться за патриарха Варфоломея

Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) осудила решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве молитвенного общения со Вселенским патриархом.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Киевской Патриархии, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера.

– Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения), – говорится в сообщении.

Кроме того, в УПЦ КП отметили, что Вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав по Киевской Митрополии.

– Известно и очевидно, что со времени Оскольдового (середина IX в.) и Владимирова (кон. Х в.) Крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь с Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Известно и очевидно также, что первый канонически признан Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией в конце XVI в., То есть более чем шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии, – говорится в заявлении.

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Напомним, что Синод Русской православной церкви на заседании в Москве сегодня решил, что в храмах РПЦ больше не будут молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея.

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