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Война на Донбассе: противник несет потери

За прошедшие суткибоевики стреляли 25 раз по позициям ВСУ. В результате обстрелов никто из украинских военных не погиб.

ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что оккупанты два раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водянмариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное. Также по позициям защитников Чермалык оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты, – говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено, трое ранены.

С начала текущих суток, 15 сентября, враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного.

По позициям ВСУ  на мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава нет.

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К слову, Волкер сказал, почему РФ не спешит останавливать войну на Донбассе.

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