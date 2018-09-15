Война на востоке Украины не завершится сразу после прихода нового президента – Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал Фактам ICTV о своих намерениях в качестве президента и о возможности завершения войны на востоке Украины. Об этом он говорил на 15-й встрече YES.

Факты ICTV пообщались с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко и узнали, как и когда может завершиться война на востоке Украины, что нужно для успешной работы парламента и какая команда должна прийти к власти.

– Первые шаги президента – это кадровые решения. Это люди, которые, во первых, не мои кумовья, не мои бизнес партнеры (так у меня нет бизнеса). Это также не будут “офшорники” и люди, которые имеют коррупционные истории.

Он также заверил, что, кто бы ни пришел на пост президента, вопрос войны не решится пока не изменится парламент. То есть, не следует ждать мгновенного мира после прихода нового президента:

– У нас парламентско-президентская республика. Из-за этого, реальное решение вопроса мира (кого бы не выбрали) начнётся не после президентских, а после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Однако, пока не состоялись парламентские выборы, украинская власть не должна терять времени, а должна готовить почву для быстрого решения конфликта на востоке Украины:

– Мы должны укреплять нашу обороноспособность. Мы должны максимально сотрудничать с зарубежными партнерами из Европы и Америки для того, чтобы была солидарная поддержка наших усилий. Потому что поиск мира будет в плоскости политических, дипломатических, информационных и санкционных инструментов. Но в безопасном измерении.

Анатолий Гриценко также назвал три основе характеристики нового правительства Украины: