Янукович должен был быть жестким с Майданом – российские политики

Экс-посол США в России Майкл Макфол рассказал Фактам ICTV о настроениях России по отношению к Виктору Януковичу и почему в нем разочаровались.
В Киеве продолжается последний день конференции YES. В частности, сегодня поднимают вопрос украинского будущего и возможного решения конфликтов на оккупированных территориях.
Факты ICTV пообщались с экс-послом США в России Майклом Макфолом и узнали, что говорили российские политики об Украине.
Макфол покинул пост посла США в России за день до аннексии Крыма. Он отметил, что не имел никаких разговоров с Путиным по этому вопросу, однако общался с Сергеем Лавровым:
– Я говорил об этом (аннексия Крыма, – Ред.) С мистером Лавровым (министр иностранных дел России, – Ред.). Я помню, что Лавров говорил о том, что Януковичу следовало быть сильнее.
Не факт, что это помогло бы сохранить Крым, но Макфол не исключает такой возможности:
– Я не уверен в этом. Но возможно это могло бы быть аргументом.
Вспоминая события Революции Достоинства, экс-посол отметил, что его поражает смелость людей выйти отстаивать свои интересы:
– Я поддерживаю мирные протесты. Я всегда поражался этим. Люди должны иметь право протестовать, если им что-то не нравится. В том числе в России. Я осуждаю недавние аресты, которые произошли там.
Однако, по словам Макфола, Россию разочаровала реакция Януковича на протесты на Майдане:
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– У российских политиков другое мнение. Они считают, что Янукович должен был быть “сильной рукой власти”, он должен был быть жестче. Их разочаровали его действия.
Американский политолог не верит в то, что Крым удастся быстро вернуть в Украину и он точно не знает, как это сделать. Поэтому, призывы политиков на форуме Ялтинской европейской стратегии о проведении ее в следующем году в Ялте спорные:
– Не в следующем году. Но я надеюсь, что в будущем это произойдет.