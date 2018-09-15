Янукович должен был быть жестким с Майданом – российские политики

Экс-посол США в России Майкл Макфол рассказал Фактам ICTV о настроениях России по отношению к Виктору Януковичу и почему в нем разочаровались.

В Киеве продолжается последний день конференции YES. В частности, сегодня поднимают вопрос украинского будущего и возможного решения конфликтов на оккупированных территориях.

Факты ICTV пообщались с экс-послом США в России Майклом Макфолом и узнали, что говорили российские политики об Украине.

Макфол покинул пост посла США в России за день до аннексии Крыма. Он отметил, что не имел никаких разговоров с Путиным по этому вопросу, однако общался с Сергеем Лавровым:

– Я говорил об этом (аннексия Крыма, – Ред.) С мистером Лавровым (министр иностранных дел России, – Ред.). Я помню, что Лавров говорил о том, что Януковичу следовало быть сильнее.

Не факт, что это помогло бы сохранить Крым, но Макфол не исключает такой возможности:

– Я не уверен в этом. Но возможно это могло бы быть аргументом.

Вспоминая события Революции Достоинства, экс-посол отметил, что его поражает смелость людей выйти отстаивать свои интересы:

– Я поддерживаю мирные протесты. Я всегда поражался этим. Люди должны иметь право протестовать, если им что-то не нравится. В том числе в России. Я осуждаю недавние аресты, которые произошли там.

Однако, по словам Макфола, Россию разочаровала реакция Януковича на протесты на Майдане:

– У российских политиков другое мнение. Они считают, что Янукович должен был быть “сильной рукой власти”, он должен был быть жестче. Их разочаровали его действия.

Американский политолог не верит в то, что Крым удастся быстро вернуть в Украину и он точно не знает, как это сделать. Поэтому, призывы политиков на форуме Ялтинской европейской стратегии о проведении ее в следующем году в Ялте спорные: