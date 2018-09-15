По принципу Крыма: Россия хочет оккупировать Азовское море

Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью The Washington Post, передает president.gov.ua..

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.

– Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – санкции, – отметил Петр Порошенко.

По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

– Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячу долларов, – сказал Порошенко.

Кроме того, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Президент отметил, что это часть гибридной войны против Украины.

– Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию, – сказал президент.

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К слову, ранее Климкин раскрыл стратегию России на Азове.