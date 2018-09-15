На ежегодной конференции YES в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о ключевых факторах борьбы с коррупцией и о спекуляции политиков на вопросе войны.

На ежегодном форуме YES выступил с речью премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В частности, он отметил, чего украинской власти все еще не хватает для эффективной борьбы с коррупцией, а также призвал политиков не спекулировать на теме войны.

YES – уникальная площадка для обсуждения настоящего и будущего. Из чего состоит будущее? С сегодняшнего и с нашего видения будущего.

Чего не хватает современной Украине? Ответственности. Конкретных реальных дел.

За этот год удалось получить стабильность и начать проводить соответствующие реформы.

На мою судьбу выпадает то, что должны были сделать давно. Передо мной стоит небольшой выбор – либо уйти от ответственности и пойти стороной популизма, или принимать решения, которые сделают Украину сильнее.

В 2005 году Кучма передал страну с долгом 12,5 млрд долларов, за эти годы добавились 50 млрд долларов долгов. Эти средства не были инвестированы в экономику, они были инвестированы в популизм.









Завершить войну можно только в одном кабинете в мире – Гройсман / 5 фотографий

В демократическом обществе справедливость имеет ключевое значение.

Сегодня мы сформировали новую инфраструктуру, которая должна противодействовать коррупции. Ей не хватало одного элемента, но наконец суд создан.

Важно, чтобы пришли такие судьи, которые способны восстанавливать справедливость. После формирования антикоррупционного суда, мы сможем увидеть реальные приговоры по реальным делам.

Спекулировать политикам на теме войны и мира – цинично. Кто и какой бы целью не занимался. Наши воины стоят на передовой и ежедневно отражают атаки врага.

Чего мне не хватает, чтобы был мир? Твердого лидерства мировых государств. Агрессор будет идти дальше, пока ему будут позволять это делать. Бороться будет все труднее и труднее.