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Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили 5 оккупантов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Донбас

За прошедшие сутки оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 6 раз применяли запрещено вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

По информации разведки, 5 оккупантов уничтожили, один ранен.

Обстрелы боевики осуществляли в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединский. Опорные пункты наших войск возле Гнутово противник также дважды обстрелял из миномета 120-го калибра. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово, – говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет.

К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не спешит с мирным урегулированием ситуации на Донбассе, потому что ждет выборов в Украине.

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