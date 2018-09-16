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Непогода в Бердянске: ливень затопил город

Из-за ночного ливня на улицах Бердянска образовались настоящие реки.

Злива

После ночного ливня в Бердянске затопило даже центр города, сообщает 06153.com.ua.

– На Привокзальной (Энгельса) улице затоплен весь частный сектор. Машины двигаются в воде доходящей почти до капота. Во многих маршрутках вода плещется на ступеньках салонов, – пишет издание.

Из-за того, что вода залила Центральный распределительный пункт большая часть города оказалась без электроэнергии.

Жители Бердянска понесли немалые убытки, поскольку вода нанесла свой удар по фундаментам домов и подвалам.

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Непогода в Бердянске: ливень затопил город / 2 фотографии

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К слову, город Яремче (Ивано-Франковская область) затопило из-за сильных ливней.

Фото: 06153.com.ua

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