Из-за ночного ливня на улицах Бердянска образовались настоящие реки.
После ночного ливня в Бердянске затопило даже центр города, сообщает 06153.com.ua.
– На Привокзальной (Энгельса) улице затоплен весь частный сектор. Машины двигаются в воде доходящей почти до капота. Во многих маршрутках вода плещется на ступеньках салонов, – пишет издание.
Из-за того, что вода залила Центральный распределительный пункт большая часть города оказалась без электроэнергии.
Жители Бердянска понесли немалые убытки, поскольку вода нанесла свой удар по фундаментам домов и подвалам.
Непогода в Бердянске: ливень затопил город / 2 фотографии
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К слову, город Яремче (Ивано-Франковская область) затопило из-за сильных ливней.
Фото: 06153.com.ua
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