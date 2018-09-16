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Скандальному британскому политику запретили въезд в Украину (ДОКУМЕНТ)

В Украине объявили персоной нон-грата британского политика Эндрю Мюррея.

СБУ

Британского коммуниста Эндрю Мюррея объявили персоной нон-грата в Украине и запретили ему въезд в страну на 3 года, сообщает Daily Mail.

В СБУ заявили, что Мюррей был объявлен персоной нон-грата, поскольку его считают частью глобальной пропагандистской сети Путина. Он продает российскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины.

– Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности, – заявили в СБУ.

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В 2014 году британский коммунист создал “Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине” (SARU), чтобы с ее помощью вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.

К слову, пограничники не пустили в Украину ведущего программы Поедем, поедим российского телеканала НТВ Джона Уоррена.

Фото: Апостроф

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