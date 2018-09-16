Украина создает военно-морскую базу на Азовском море

Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.
Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.
Отмечается, что на Азовском море до конца 2018 планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.
– Это (создание базы) создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе, – отмечается в сообщении.
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Кроме того, сегодня, 16 сентября, в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.
Напомним, Вооруженные силы Украины усилили группировку на Азовском направлении.
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