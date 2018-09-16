PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украина создает военно-морскую базу на Азовском море/

Украина создает военно-морскую базу на Азовском море

Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.

Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.

Отмечается, что на Азовском море до конца 2018 планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

– Это (создание базы) создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе, – отмечается в сообщении.

Читайте: Военные провокации: Климкин раскрыл стратегию России на Азове

Кроме того, сегодня, 16 сентября, в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины усилили группировку на Азовском направлении.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Донбас
Украинским военным повысят зарплаты: когда и на сколько
Военные провокации: Климкин раскрыл стратегию России на Азове
Азовське море
Российский катер устроил провокацию в Азовском море
В Украине показали новейшие штурмовые катера Кентавр
Агрессор не спит: Украина направляет спецназовцев к Азовскому и Черному морей
С волонтеров в Ангелы: как спецподразделение спасает жизни на передовой
Атака РФ с моря: Украина согласилась на предложение США
Известный волонтер раскрыл масштабы помощи Roshen армии
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка