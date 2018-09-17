Боевая готовность. Как Киев готовится дать отпор российской угрозе в Азовском море

В ответ на российскую ползучую аннексию Азовского моря Украина начала наращивать свое присутствие у наших берегов. На этой неделе переправила по суше из Одессы в Бердянск два бронекатера типа Гюрза-М. Катера Лубны и Кременчуг уже спустили на азовские волны. Вскоре они выйдут на боевое дежурство. На этой неделе правительство дало наконец отмашку и на поставку из США катеров Айленд, которые прекрасно себя зарекомендовали в береговой охране американской территории.



Штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24. Все это – чтобы прекратить произвол российских пограничников, которые задерживают торговые суда чуть ли не на выходе из украинских портов Азовского моря. Кремль за последний месяц значительно увеличил свою эскадру в Азовском море. До 40 кораблей и ракетных катеров. Некоторые оснащены ракетами типа «Калибр», российского аналога «Томагавк». Именно ими стреляли из Каспийского моря по Сирии. Командующему Объединенных сил на Донбассе Сергею Наеву уже не раз приходилось поднимать авиацию, чтобы отогнать российские корабли от украинского берега.

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В России тем временем – свои учения. Самые масштабные со времен советского генсека Брежнева. Правда, на Дальнем Востоке и в Тихом океане. В маневрах «Восток-2018» принимают участие почти 300 000 военных и невероятное количество техники.

Под соусом маневров на Востоке россияне также не забывают об Украине, перебрасывают технику к нашим границам. Очередную колонну на днях заметили прямо в центре Донецка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НАТО объяснило Путину, зачем стягивает войска к границе РФ