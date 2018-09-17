Болит так, что задыхается – Балух пожаловался на проблемы с сердцем

Украинский политзаключенный Владимир Балух жалуется на сильные боли в сердце.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент посетил украинского политзаключенного Владимира Балуха и тот пожаловался ему на сильные боли в сердце, сообщает Радио Свобода.

– Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу (информация об избиении Балуха в СИЗО). Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы, – рассказал Климент.

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Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в симферопольском СИЗО, избили и пригрозили убить.