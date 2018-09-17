Часть электричек не будет курсировать: Укрзализныця нашла альтернативу

В Укрзализныце хотят прекратить курсирования части пригородных электричек. На маршруты предлагают запустить автобусы.

– Это вопрос, который мы обсуждаем в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание. Для нас гораздо более экономически приемлемый вариант – приобрести автобусы и запустить их на такие направления, – заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов, передает Delo.ua.

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Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.

Ранее Факты ICTV писали, что глава Мининфраструктуры объяснил, что неквалифицированные управленческие решения менеджмента Укразализныцы усилили хаос с грузоперевозками.

Фото: УНИАН.