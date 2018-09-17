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Доллар и евро подскочили: курс в обменниках и прогноз на неделю

Курс доллара в Украине на 17 сентября составил 28,15 гривен, а евро подорожало до 32,9 гривен. Прогноз курса доллара до конца недели и цены в обменниках Киева – читайте в материале Фактов ICTV.

Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

  • 100 долларов США – 2815.2072 грн
  • 100 евро – 3290.6957 грн

Так, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки, а курс евро поднялся на 44 копейки.

Почти все официальные курсы других иностранных валют на понедельник 17 сентября 2018 года также идут вверх вслед за долларом и евро:

  • Злотый Польша – 7,64 грн
  • Фунт стерлингов Великобритания – 36,88 грн
  • Швейцарский франк – 29,19 грн
  • Юань Китай – 4,11 грн
  • Японская йена – 0,252 грн
  • Турецкая лира – 4,60 грн

Прогноз курса доллара

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на этой рабочей неделе гривна будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс доллара в обменниках Киева составляет 28 грн/$.

Читайте: Переговоры с МВФ. Важная новость для Украины

Скриншот Fifance.ua

Напомним, НБУ дал прогноз курса доллара до весны 2019 года.

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