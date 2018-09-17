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Климкин заявил о новой стратегии Кремля в Украине

Россия отказалась от идеи о том, чтобы провести своих ставленников к власти в Украине.

В Москве идея о том, чтобы “привести” в 2019 году к власти в Украине своих ставленников, уже не доминирует: Кремль взял курс на дробление Украины.

Такое предположение министр иностранных дел Павел Климкин высказал в речи на заседании 7-го Евроатлантического форума в Киеве, которое транслирует в Facebook Институт Евроатлантического сотрудничества.

– Российской целью более не является создание в Украине пророссийской реальности. <…> Они оставили на это надежду, и сейчас четко идут по сценарию фрагментации Украины, – заявил на заседании с темой Повестка дня солидарности во времена трансатлантической нестабильности глава МИД.

Эти планы Москва, полагает Климкин, не особо и маскирует, потому как, “если послушать их экспертные дискуссии, это сейчас ключевая идея”.

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Исходя из этого, подчеркнул министр, бессмысленно составлять списки с градацией “пророссийскости” кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года.

Как сообщалось, Климкин раскрыл стратегию России на Азовском море.

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