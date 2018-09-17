Кличко с большим отрывом выиграл выборы в мэры Киева 2020-го года – КМИС

Киевский городской председатель Виталий Кличко уверенно возглавляет рейтинг кандидатов в мэры столицы на следующих выборах в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), который провел опрос общественно-политических настроений киевлян.

Как показало исследование, 48,8% киевлян, которые пришли на выборы городского головы, отдали бы свой голос действующему мэру. 19,5% проголосовали бы за украинского политика Николая Томенко, и на третьем месте с 15,7% оказался бы народный депутат Украины Борислав Береза.

Кроме того, Виталий Кличко также возглавляет рейтинг доверия жителей Киева к различным общественно-политическим деятелям – ему доверяет 33,6% киевлян. На втором месте в этом рейтинге находится экс-министр обороны Анатолий Гриценко (30,5%), третью строчку рейтинга занимает действующий президент Петр Порошенко (30,3%).

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Опрос проводился с 4 по 13 сентября 2018 методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTІ, computer-assisted telephone interviews). Всего опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в г. Киев. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%; 3,1% – для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% – для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% – для показателей близких к 5% или 95%.