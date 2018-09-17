Когда будет решение об автокефалии УПЦ – Филарет назвал дату

Решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.

Решение об автокефалии может быть принято 9-11 октября, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью РБК-Украина.

По словам Филарета, экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Иларион в рамках подготовки Собора Украинской церкви встретятся со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

– Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия Синода ожидается 9-11 октября, – подчеркнул Филарет.

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Он уточнил, что сначала Вселенский патриарх примет решение о предоставлении томоса.

После этого в Украине созовут Собор, на котором зафиксируют объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также выберут предстоятеля этой церкви.

По словам Филарета, октябрьский Синод Константинопольской церкви “обязательно будет решать этот вопрос”.

Ранее Синод Русской православной церкви отказался молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея. Украинская православная церковь осудила это решение.

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