Курс доллара до конца 2019 – прогноз Кабмина

Кабинет министров Украины прогнозирует курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 гривны.

Курс гривны на конец 2019 года в законопроекте О государственном бюджете Украины составляет 29,4 гривны за доллар.

В документе отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.

Сейчас официальный курс гривни составляет 28,15 грн/долл.

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Общий размер прямого госдолга к концу 2019 года составит 2,06 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388,6 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.

– Учитывая структуру государственных заимствований в 2018 году и прогнозных заимствований в 2019 году, на конец 2019 года доля внутреннего долга составит 38,8% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 61,2%, – говорится в документе.

Напомним, 14 сентября Кабмин утвердил и направил в Раду проект государственного бюджета на 2019 год.

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