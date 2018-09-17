Ржавые заборы и автомобили на улице, а в домах все покрыто толстым слоем рыжего налета – таковы последствия экокатастрофы в северном Крыму.

Крымчане публикуют в Twitter фото из Армянска, где произошел химический выброс на заводе Титан.

–Уникальный, неповторимый дизайн! Кислотный бархат! Самовывоз из Армянска! – пишет RoksolanaToday&Крым.

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Кислотный бархат! Последствия экокатастрофы в Крыму / 5 фотографий

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной. После правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: RoksolanaToday&Крым/Twitter