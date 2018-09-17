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Минобороны Украины и Британии объяснили, зачем РФ ложные данные о МН17

Озвученная Россией информация о якобы украинском происхождении ракеты Бук, сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, свидетельствует о том, что Москва не отказалась от своих планов по обострению ситуации.

– Это очередная ложь, очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом, – сказал министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

По словам Полторака, РФ нужна причина, чтобы обострить ситуацию.

А глава Минобороны Великобритании добавил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.

– Это еще один пример российской дезинформации, – заявил Уильямсон.

Читайте: Катастрофа МН17: Россию поймали на лжи о Буке

Напомним, Александр Турчинов также назвал очередным фейком заявление Минобороны РФ об “украинском следе” в катастрофе МН17.

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