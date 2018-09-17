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Мост Патона превратился в водопад: в КГГА рассказали подробности

На выходные мост Патона превратился в водопад. В КГГА отметили, что Киевтеплоэнерго устраняет повреждения.

– Аварийная служба коммунального предприятия Киевтеплоэнерго пока устраняет три повреждения, которые были обнаружены в результате гидравлических испытаний. Длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние тепловых сетей. Предприятие преодолевает повышенный уровень аварийности во время тестирования, – отметили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Только на тепломагистрали уже обнаружили и устранили 16 повреждений, сейчас идет ликвидация еще трех. Сейчас специалисты постепенно увеличивают давление на этом объекте. Работы выполняют сварщики-альпинисты.

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Всего в столице в рамках подготовки к зиме выявлено 5288 повреждений тепловых сетей, из которых устранено уже 5055, остальные – в работе.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский городской совет принял решение о принятии КП Киевтеплоэнерго долгов компании Киевэнерго за газ перед НАК Нафтогаз Украины при условии, если Киевэнерго передаст КП источники для компенсации долга. Это в свою очередь поможет вернуть киевлянам горячее водоснабжение.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Видео: Евгений Полунов.

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