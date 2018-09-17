На Донбассе ликвидированы три оккупанта, еще трое ранены

Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.
По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое ранены.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное , Лебединское и Широкино.
Из минометов 120-калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.
Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.Читайте: Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей Как остановить войну на Донбассе: основные тезисы встречи YES 2018 Миссия ООН в Донбассе: Климкин анонсировал встречу в нормандском формате
Напомним, Курт Волкер считает, что Киев делает недостаточно для жителей оккупированного Донбасса.