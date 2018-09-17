На Донбассе ликвидированы три оккупанта, еще трое ранены

Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое ранены.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное , Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Напомним, Курт Волкер считает, что Киев делает недостаточно для жителей оккупированного Донбасса.