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На Донбассе ликвидированы три оккупанта, еще трое ранены

Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое ранены.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное , Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

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Напомним, Курт Волкер считает, что Киев делает недостаточно для жителей оккупированного Донбасса.

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