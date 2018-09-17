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Не видим другого выхода – генсек НАТО назвал решение войны на Донбассе

Единственным верным путем для окончания войны на Донбассе являются переговоры.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Интерфакс-Украина.

– США приняли решение о представлении (Украине. – Ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса, – сказал генсек в интервью медиапорталу Axios.

Столтенберг также подтвердил, что блок и союзники оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признают аннексию Крыма.

По его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

Читайте: НАТО не отступит перед Россией - Столтенберг Страны-союзники НАТО поддержали курс Украины в Альянс Как остановить войну на Донбассе: основные тезисы встречи YES 2018

Напомним, встреча политических директоров стран нормандского формата состоится в ближайшее время.

ФотоBelish/Dreamstime.com

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