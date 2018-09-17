Повышение тарифов на газ: хватит ли субсидий на всех

В случае повышения цены на газ субсидий хватит всем, кому они необходимы.

Об этом заявила журналистам и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает Укринформ.

– Точно могу сказать, что субсидий и в 2018-м, и в 2019 году однозначно хватит (несмотря на возможное повышение цен на газ – Ред.). Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить, – сказал она.

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В то же время Макарова не сказала, когда именно может произойти повышение цены на газ.

– Как только правительством будет принято такое решение, оно правительством же и будет сообщено. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках визита миссии МВФ все вопросы, которые нужно согласовать и разработать именно с миссией, – отметила чиновник.

Ранее в Кабмине говорили, что введут субсидии на газ для социально незащищенных слоев населения до повышения газовых тарифов, то есть до октября.

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