Северный поток-2: потери более 3 млрд в год и угроза войны

Северный поток-2 грозит украинской экономике. Факты ICTV рассказывают о последствиях этого проекта, об угрозе для Украины и о политике двойных стандартов Евросоюза.

Недавно, на ежегодной конференции YES выступили председатель Нафтогаз Украины Андрей Коболев и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Они говорили о проекте Северный поток-2, об опасностях для Украины и о бездеятельности ЕС.

Проблему Северного потока уже 4 года подряд поднимают на международных встречах. Факты ICTV разобрались в проблеме его строительства, узнали, чем это грозит Украине и почему Россия действует в обход европейским правилам.

Северный поток-2 или Nord Steam-2 – это проект газопровода из России в Германию через Прибалтику общей протяженностью более 1200 км. Строительство будет стоить около 10 млрд евро, а сам газопровод будет способен транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

Что означает для Украины

Если газопровод таки построят, это прямая угроза Украине. В частности есть два фактора, на которые он повлияет.

Во-первых, Россия будет поставлять большие объемы газа не через Украину, а через Прибалтику. По факту, Украина потеряет свой статус страны-транзитера газа.

Хотя, эксперты и утверждают, что Северный поток-2 полностью не удовлетворит потребностей Европы, и Газпрому придется подписывать новые контракты с Украиной.

Главная НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев оценивает потери Украины в 3 млрд долларов в год:

– 3 млрд долларов в год – это доходы, которые получает Украина за транзит газа. Если проект Северного потока-2 запустится, через 2 года он будет завершен. Для нас это будут потери в 3 млрд долларов. Для нашего ВВП это большая сумма.

Во-вторых, это вопрос и политического характера, в частности Коболев отметил, что транзит газа через Украину – один из сдерживающих факторов России:

– Северной поток-2 больше, чем просто газовый вопрос. Он касается безопасности Украины – для нас это вопрос выживания. Если не будет газового транзита – это открытые двери к полноценной военной агрессии против Украины.

Стадия реализации

Nord Stream-2 будет проходить через акватории нескольких стран, в частности – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Для этого им нужно получить разрешение на строительство в этих странах. Так, Россия, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили пакеты документов на проведение работ на территории их акваторий.

Дания остается единственной страной, которая не выдала разрешение на строительство в пределах своей акватории. В частности, премьер-министр Дании Люкке Расмуссен выразил позицию поддержки Украины. Он требует от России официального заявления, что Украина таки останется страной-транзитером газа.

Компания Nord Steam-2 нашла альтернативу. Они решили продлить маршрут на 175 км и пойти в обход Дании. Однако, по словам Коболева, это не лучший вариант:

– Разрешение прохода через свободную экономическую зону Дании еще не был предоставлен. Сейчас пытаются обойти эту зону и пройти по другому маршруту. Этот маршрут имеет больше риска. Там после Второй мировой войны было затоплено много оружия, в том числе химического – это проблема.

Позиция Евросоюза

В законодательстве Европейского союза четко прописаны правила транспортировки и продажи газа на их территории.

Nord Steam-2 противоречит этим законам.

В частности, Третий энергопакет – это ряд законов, регулирующих внутренний рынок газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Ключевой элемент – амбардинг собственности. То есть, компания, которая добывает газ, не может одновременно заниматься его транспортировкой и продажей на международном рынке. Таким образом, закон ограничивает монопольные позиции при транспортировке газа. А Газпром как раз таки является такой монопольной организацией.

Андрей Коболев настаивает на том, что позиция Германии, которая поддерживает проект, противоречит европейским интересам:

– Они (Германия, – Ред.) постоянно настаивали на том, что Третий энергопакет не должен использоваться по отношению к Северному потоку-2. Это противоречит немецким и европейским интересам.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется на замораживание проекта Nord Steam-2. Она настаивает на применении европейского законодательства по отношению к Северному потоку-2:

– Мы все помним Южный поток. Мы помним, что случилось с ним, когда применили европейское законодательство – Россия просто отказалась от этого строительства. Мы ожидаем, что они могут отказаться от Северного потока-2. Проект экономически выгоден только в том случае, если к нему не применяется европейское законодательство.

Реализация проекта Nord Steam-2 приведет к укоренению Газпрома на рынке как компании монополиста, считает Коболев:

– Если Третий энергетический пакет не будет применен к Северному потоку-2, то Газпром будет основным монопольным пользователем. Те компании, которые работают в России, не смогут экспортировать газ в ЕС по этим трубопроводам.

В частности, Зеркаль добавила:

– Как можно говорить, что Россия – это надежный партнер, если она не уважает никаких правил и нарушает все международные соглашения.

Таким образом, строительство Северного потока-2 грозит подорвать украинскую экономику – это ежегодные потери в размере 3 млрд долларов.

Более того, Германия, которая настаивает на не применении законодательства Евросоюза по отношению к проекту Nord Steam-2, ведет политику двойных стандартов.

Позволяя российской компании монополизировать поставки газа, они там самым подтверждают, что не готовы спорить с Россией по украинскому вопросу.

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