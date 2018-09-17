Покрасили заборы в сине-желтый, но живем по принципам СССР – Вакарчук

На форуме Ялтинской европейской стратегии Святослав Вакарчук поделился своими мыслями относительно будущего курса Украины.

На 15-й ежегодной конференции YES солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал журналистам о своем видении идеальной страны.

В частности, Вакарчук поделился своими соображениями относительно успешного устройства власти в Украине:

– Ее величество справедливость должна управлять страной. А все остальные должны подчиняться принципу справедливости. Но важно, чтобы рядом был здравый смысл. Потому что это тоже важная составляющая.

По его словам, в Украине с самого начала независимости так и не смогли достичь справедливости на уровне власти:

– За 27 лет мы так этого и не сделали. Мы как пришли из Советского союза, где справедливость не имела никакого значения, так, перекрасив заборы в сине-желтый, продолжаем это делать.

Он говорил не только о смене приоритетов власти, но и о важности изменения восприятия общества, как следствие этого:

– Когда люди увидят, что власть готова ставить справедливость в основу всего, они начнут доверять этой власти. Не может в нормальной ситуации жить страна, когда большинство людей не доверяет ни одной ветви власти.

Вакарчук отметил важность такого доверия:

– Власть – это каркас, который держит государство вместе. Если и дальше будет такой низкий уровень доверия, то мы будем подрывать тем самым основы государственности. Это не просто проблема экономического или социального характера, это вызов самому существованию государства.

Вакарчук все еще продолжает держать интригу относительно своего возможного участия в выборах, несмотря на прямые вопросы журналистов:

– Я не соскакиваю с ответа. Я объясняю, что вопрос не в Славе или в ком-то другом. Этот вопрос в том, каким образом выстроит общество такие правила игры, при которых что Саша, что Слава могли бы, при наличии правильных качеств, занимать тот или иной пост.

Он в очередной раз подогрел ажиотаж вокруг своей политической карьеры:

– Еще не пришла президентская кампания, чтобы мы говорили об этом на таком уровне, когда это превращается в нечто предметное.

Напомним, что Вакарчук выступил с речью на 15-й ежегодной конфереции Ялтинской европейской стратегии.