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Порошенко подписал указ о прекращении дружбы с РФ

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал указ О решении СНБО от 6 сентября 2018 года О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, сообщает АП.

Речь идет о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Теперь МИД Украины должно заявить России о желании прекратить действие договора и внести на рассмотрение президенту Украины законопроект о прекращении действия документа.

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Также МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора и основаниях прекращения.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина до 30 сентября направит сообщение РФ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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