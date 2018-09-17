Прожиточный минимум 2019: когда и на сколько вырастет

С 1 января 2019 года размер прожиточного минимума останется на уровне текущего года – 1853 грн, однако возрастет в июле и декабре.

Об этом говорится в проекте закона о государственном бюджете на 2019 №9000, который 15 сентября зарегистрирован на сайте парламента.

– Установить в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года – 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен, – говорится в документе.

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Кроме того, установлен также прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

для детей до 6 лет: с 1 января 2019 – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;

с 1 января 2019 – 1626 грн, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн; для детей от 6 до 18 лет : с 1 января 2019 – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;

: с 1 января 2019 – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн; для трудоспособных лиц : с 1 января 2019 – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;

: с 1 января 2019 – 1921 грн, с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 – 1497 грн, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

Как сообщалось, в 2019 году минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.