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Сколько украинцев получили карту поляка

За последние 9 лет 101 тыс. 937 граждан Украины получили карту поляка.

В период с 2008 по 2017 год, карту поляка получили 101 тыс. 937 граждан Украины, сообщает МИД Польши, передает Укринформ.

С 2008 года, как правило, 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. Зато, в течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины – ежегодно более 13 тыс.

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В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В течение 10 лет, до июня 2018, 1248 граждан Украины получили отказа в получении карты поляка.

Ранее Факты ICTV писали, что ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых – в Украину (Киев и Львов).

Фото: poland2day.

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