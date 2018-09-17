Прыгает и сразу кусает! В Украину мигрировал самый ядовитый паук Европы

Хеиракантиума, который ранее обитал в Европе, теперь можно увидеть в Украине.

– Желтосумый колющий паук или хеиракантиум может быть опасен для человека. Однако нападет он только тогда, когда его спровоцировали. Паук, которого побеспокоили, прыгает вперед и мгновенно прокалывает кожу человека. В отличие от других своих сородичей, он не пуглив, а наоборот агрессивен и сразу готов ринуться в бой, – рассказывает ученый Иван Русев, передает KP.ua.

По словам кандидата биологических наук, доцента Днепропетровского национального университета Виктора Бригадиренко, хеиракантиум обитает в соцветиях луговых цветов.

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– Это обладатель самого токсичного яда на европейском континенте. Впрочем, в такой концентрации, как от укуса, яд паука не смертельный, просто очень часто вызывает у инфицированного настоящую панику. Обычно место укуса краснеет и опухает, могут появиться волдыри, – говорит специалист.

Приход европейских гостей обусловлен изменением климата, а именно потеплением.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре рой шершней напал на двух мужчин, один из пострадавших умер на месте, второй – госпитализирован.

Фото: The pinsta