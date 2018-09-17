За 2018 год украинские суды рассмотрели только 27 дел, касающихся организованной преступности.

В судах находится 457 дел, касающихся организованной преступности и за 2018 год рассмотрели 27 дел, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

– На сегодняшний день с начала текущего года в суд направлено 198 дел, для сравнения за весь 2017 – 172, 2016 – 102, 2015 – 123, 2014 – 155, 2013 – 172. Но к сожалению активной работы только одной полиции недостаточно, – написал Аброськин .

В течение года не было рассмотрено ни одного дела в Винницкой (13 дел) Волынской (18 дел), Днепропетровской (27 дел), Донецкой (25 дел), Киевской (31 дело), ​​Луганской (34 дела), Одесской (41 дело), Черкасской (20 дел) областях.

По словам Аброськина, чтобы преодолеть организованную преступность, судебная система Украины должна заработать в ближайшее время.



27 дел за год. Суды не рассматривают дела по организованной преступности / 2 фотографии

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К слову, в пятницу вечером, 15 сентября, было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука.

Фото: Вячеслав Аброськин

