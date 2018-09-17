27 дел за год. Суды не рассматривают дела по организованной преступности

За 2018 год украинские суды рассмотрели только 27 дел, касающихся организованной преступности.
В судах находится 457 дел, касающихся организованной преступности и за 2018 год рассмотрели 27 дел, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
– На сегодняшний день с начала текущего года в суд направлено 198 дел, для сравнения за весь 2017 – 172, 2016 – 102, 2015 – 123, 2014 – 155, 2013 – 172. Но к сожалению активной работы только одной полиции недостаточно, – написал Аброськин .
В течение года не было рассмотрено ни одного дела в Винницкой (13 дел) Волынской (18 дел), Днепропетровской (27 дел), Донецкой (25 дел), Киевской (31 дело), Луганской (34 дела), Одесской (41 дело), Черкасской (20 дел) областях.
По словам Аброськина, чтобы преодолеть организованную преступность, судебная система Украины должна заработать в ближайшее время.
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К слову, в пятницу вечером, 15 сентября, было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука.
Фото: Вячеслав Аброськин