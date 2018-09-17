PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Трамп должен извиниться перед Украиной - Кучма/

Трамп должен извиниться перед Украиной – Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал бы лидеру США Дональду Трампу попросить прощения за то, что ядерный клуб обманул Украину.

Леонид Кучма заявил об этом в беседе с Радіо Свобода.

Так, говоря о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина обязалась добровольно лишиться своего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности, Кучма заявил, что Украину обманули.

– Нас тогда обманули, ядерный клуб обманул Украину. Гарантий безопасности и территориальной целостности нету, – говорит второй президент Украины.

По его словам, у Дональда Трампа главный приоритет внешней политики – лишения Северной Кореи ядерного оружия. Если Украину обманули, то Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит.

Читайте: Ким Чен Ын просит Трампа о новой встрече

Леонид Кучма отметил, что Трампу посоветовал бы повернуться к Украине и сказать: “Простите, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной.

К слову, Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан между Украиной, Россией, США и Великобританией 5 декабря 1994 года.

Согласно тексту соглашения, Украина добровольно отказывалась от своего ядерного арсенала, который тогда был третьим по величине в мире.

Россия, США и Великобритания, со своей стороны, обязывались, среди прочего, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мафія, терор та пропаганда – основні аспекти правління Путіна. Що буде після нього
Єнс Столтенберг
Кибератаки РФ: НАТО может применить оружие в ответ
Не видим другого выхода – генсек НАТО назвал решение войны на Донбассе
На Донбассе ликвидированы три оккупанта, еще трое ранены
Велика Британія
Великобритания не будет вводить санкции по делу Скрипаля до Brexit
Трамп планирует уволить министра обороны США – СМИ
Ураган
Из-за урагана Флоренс в США погибли 11 человек
Собор у Солсбері
TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка