Трамп должен извиниться перед Украиной – Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал бы лидеру США Дональду Трампу попросить прощения за то, что ядерный клуб обманул Украину.

Леонид Кучма заявил об этом в беседе с Радіо Свобода.

Так, говоря о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина обязалась добровольно лишиться своего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности, Кучма заявил, что Украину обманули.

– Нас тогда обманули, ядерный клуб обманул Украину. Гарантий безопасности и территориальной целостности нету, – говорит второй президент Украины.

По его словам, у Дональда Трампа главный приоритет внешней политики – лишения Северной Кореи ядерного оружия. Если Украину обманули, то Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит.

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Леонид Кучма отметил, что Трампу посоветовал бы повернуться к Украине и сказать: “Простите, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной.

К слову, Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан между Украиной, Россией, США и Великобританией 5 декабря 1994 года.

Согласно тексту соглашения, Украина добровольно отказывалась от своего ядерного арсенала, который тогда был третьим по величине в мире.

Россия, США и Великобритания, со своей стороны, обязывались, среди прочего, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.