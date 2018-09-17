Турчинов: “Украинский след” в катастрофе MH17 – фейк Кремля

Турчинов назвал очередным фейком заявление Минобороны РФ об “украинском следе” в катастрофе МН17.

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявляет о неправдивости заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский Боинг малазийских авиалиний, якобы имеет украинское происхождение.

– Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами, – сказал Турчинов агентству в понедельник в Киеве, комментируя заявление Минобороны РФ, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса Бук, которой был сбит в 2014 г. малазийский Боинг рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

Читайте: Россия пренебрегает человеческой жизнью и должна ответить – Великобритания о MH17

Напомним, в июле 2018 прошло четыре года после сбития MH17. Факты ICTV собрали все, что известно о катастрофе MH17 и доказательствах вины России.

Фото: Getty Images