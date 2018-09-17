В Відродженні предлагают провести референдум о вступлении Украины в НАТО и ЕС

В Відродженні считают, что референдум может быть проведен 31 марта 2019 года.

Депутатская группа партия Відродження предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос относительно членства Украины в НАТО и ЕС. Об этом заявил во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 17 сентября сопредседатель депутатской группы партия Відродження, народный депутат Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба партии.

В Відродженні считают, что референдум может быть проведен 31 марта 2019 года – одновременно с выборами президента Украины. Для законности проведения плебисцита ему должно предшествовать принятие соответствующего закона.

Бондарь подчеркнул, что, по мнению нардепов группы партия Відродження, судьбоносные для страны решения должны приниматься на всеукраинском референдуме.

– Именно воля украинского народа может стать предохранителем разворота Украины от курса на ЕС и НАТО, а не формальные изменения в Конституцию, инициированные нынешней властью фактически ради пиара на старте президентской кампании! Властью, которая, ко всему, имеет минимальную поддержку среди людей, – подчеркнул политик.

Он добавил, что депутатская группа партия Відродження неоднократно своими действиями и голосованиями в парламенте доказывала неуклонную поддержку европейского пути развития Украины.

– Мы всегда выступали за дальнейшую интеграцию нашего государства в ЕС. И последовательно доводили эту позицию своими действиями! Мы голосовали за законопроекты, необходимые для работы в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, законопроекты о создании Антикоррупционного суда и антикоррупционных госструктур, – подчеркнул Бондарь.

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Политик отметил, что все развитые демократические страны стратегические для государства решения все же принимают на общенациональном референдуме.

– И именно граждане этих стран определяют, примыкать к какому-либо военному блоку или нет, быть членом Евросоюза или нет. Так было во время референдума по вступлению в ЕС Хорватии в 2012 году. Или, например, референдума о необходимости членства в НАТО в Грузии 2008 года, когда 77% граждан выразили поддержку. Итак, предлагаем и в Украине провести всенародное волеизъявление на тему вступления в НАТО и ЕС. Причем провести его одновременно с выборами президента Украины 31 марта 2019 года, – предложил сопредседатель депутатской группы партия Відродження.

К слову, союзники НАТО поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса.