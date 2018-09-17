Украина и Польша не найдут совместных позиций по Бандере – Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский поделился своими вариантами решения польско-украинского конфликта в отношении пропаганды “бандеровской идеологии”.

На 15-й Ялтинской европейской стратегии (YES) перед молодыми лидерами Украины, отобранными проектом Новые лидеры, выступил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Он поделился своим виденьем выхода из конфликтной ситуации между Украиной и Польшей, которая сложилась после принятия закона о запрете пропаганды так называемой “бандеровской идеологии” в Варшаве.

– Я думаю, что Украине и Польше нужно подписать договор о примирении. А как это сделать? Через диалог. Говорить о фактах, о том, что случилось, и что сделать, чтобы подобного не повторилось. Сейчас я вижу, что этот диалог замороженный. Я обвиняю в этом правительство обеих стран. У них есть оправдание, мол, мы занимаемся внутренними процессами и на примирение нет времени, никто этим не занимается.

Эту проблему нужно решать, но националисты не понимают, что диалог – это решение, они даже не понимают, что это конфликт. Они не понимают, что в то время сложились такие исторические условия. Примирение возможно, и самый позитивный этому пример – Франция и Германия. Они пришли к примирению, имея за спиной две страшные мировые войны.

Польские и немецкие историки написали совместную книгу для учеников и объяснили ситуацию, которая сложилась при тех обстоятельствах и тех исторических событиях. Совместных позиций, что касается Степана Бандеры, мы не найдем. Потому что для украинцев он будет одним из символов борьбы за независимость страны. И он боролся против тех, кто был против независимости Украины – Советский Союз с одной стороны и Польша – с другой.

С польской стороны, он – абсолютно настоящий террорист. Он убил польского Министра иностранных дел, он убивал других. И что, здесь нужно искать какой-то компромисс? Не надо! Нужно написать, что в таких исторических условиях Бандера считал, что только терроризм может помочь в организации его идеи независимой Украины.